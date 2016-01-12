«Зенит» хочет купить Ивановича

"Зенит" проявляет интерес к сербскому защитнику "Челси" Браниславу Ивановичу.

Российский клуб намерен подписать игрока в зимнее трансферное окно. Иванович, в свою очередь, хочет остаться в "Челси", но лондонский клуб пока не предложил ему продлить контракт, который истекает в следующем сезоне. Кроме того, "Челси" не предлагает игрокам старше 30 лет контракты более, чем на 1 год.

Стоит отметить, что 31-летний Иванович уже выступал в России за "Локомотив" с 2006 по 2008 годы.