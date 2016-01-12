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    «Зенит» хочет купить Ивановича

    "Зенит" проявляет интерес к сербскому защитнику "Челси" Браниславу Ивановичу.

    Российский клуб намерен подписать игрока в зимнее трансферное окно. Иванович, в свою очередь, хочет остаться в "Челси", но лондонский клуб пока не предложил ему продлить контракт, который истекает в следующем сезоне. Кроме того, "Челси" не предлагает игрокам старше 30 лет контракты более, чем на 1 год.

    Стоит отметить, что 31-летний Иванович уже выступал в России за "Локомотив" с 2006 по 2008 годы.

    Источник: Daily Mail

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    12.01.2016 18:25
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen 12 января 2016, 20:39

      в Локо возвращайся лучше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +118

      Лыков 12 января 2016, 20:09

      Бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ekip2025 12 января 2016, 19:14

      Зачем Зениту третий правый защитник,к тому легионер и уже не молодой?

      3
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