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    Барбоза: «В ближайшие дни Измайлов определится с местом продолжения карьеры»

    Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы бывшего полузащитника "Локомотива" и "Краснодара" Марата Измайлова, заявил, что его клиент до конца следующей недели определится с местом продолжения карьеры.

    "Пока Марат не определился с местом продолжения карьеры, но, думаю, это произойдет в ближайшие дни. Сейчас ведутся переговоры, которые планируется завершить до конца следующей недели. Разумеется, Марат поддерживает себя в форме – он тренируется в Португалии", – рассказал Барбоза.

    Источник: ТАСС

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    10.01.2016 15:03
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 января 2016, 15:25

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