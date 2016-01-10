Барбоза: «В ближайшие дни Измайлов определится с местом продолжения карьеры»

Футбольный агент Паулу Барбоза, представляющий интересы бывшего полузащитника "Локомотива" и "Краснодара" Марата Измайлова, заявил, что его клиент до конца следующей недели определится с местом продолжения карьеры.

"Пока Марат не определился с местом продолжения карьеры, но, думаю, это произойдет в ближайшие дни. Сейчас ведутся переговоры, которые планируется завершить до конца следующей недели. Разумеется, Марат поддерживает себя в форме – он тренируется в Португалии", – рассказал Барбоза.