«Барселона» – «Гранада». Онлайн-трансляция

В матче против «Эспаньола» «Барселона» уже в третий раз за последние четыре тура потеряла очки и лишилась лидерства. Игра с «Гранадой» – хорошая возможность вернуться на верхнюю строчку турнирной таблицы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Гранада». Начало в 18:00, не пропустите!