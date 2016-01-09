Трансфер Жо из ЦСКА в «Манчестер Сити» - один из худших в истории АПЛ

Английское издание The Telegraph составило рейтинг худших трансферов в истории АПЛ. Вошел в него и экс-нападающий ЦСКА Жо, перешедший в «Манчестер Сити» в 2008 году за 24 миллиона евро. Возглавил список форвард «Атлетико» Фернандо Торрес, которого «Челси» приобрел у «Ливерпуля» в 2011 году за 58,5 миллиона евро.

Худшие трансферы в истории АПЛ

1. Фернандо Торрес (из «Ливерпуля» в «Челси» в 2011 году — 58,5 млн)

2. Афонсо (из «Херенвена» в «Мидлсбро» в 2008 году — 17 млн)

3. Бебе (из «Витории» в «Манчестер Юнайтед» в 2010 году — 9 млн)

4. Константинос Митроглу (из «Олимпиакоса» в «Фулхэм» в 2014 году — 15 млн)

5. Савио Нсереко (из «Брешии» в «Вест Хэм» в 2009 году — 12 млн)

6. Андрей Шевченко (из «Милана» в «Челси» в 2006 году — 43 млн)

7. Коррадо Грабби (из «Тернаны» в «Блэкберн» в 2001 году — 11 млн)

8. Радамель Фалькао (аренды из «Монако» в «Манчестер Юнайтед» и «Челси» в 2014 и 2015 годах соответственно)

9. Жо (из ЦСКА в «Манчестер Сити» в 2008 году — 24 млн)

10. Энди Кэрролл (из «Ньюкасла» в «Ливерпуль» в 2011 году — 41 млн).