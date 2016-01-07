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    Назван состав молодежной сборной России на Кубок Содружества

    Главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев огласил имена футболистов, которые примут участие на Кубке Содружества.

    Вратарь: Михаил Бородько («Байкал»);

    Защитники: Максим Карпов («Зенит-2»), Айдар Лисинков («Спартак-2») и Александр Серасхов («Сокол»);

    Полузащитники: Темури Букия, Михаил Жабкин и Алексей Сутормин (все трое – «Волгарь»), Давид Мильдзихов («Байкал») и Илья Петров («Волга»);

    Нападающие: Руслан Болов («Волгарь»), Рамиль Шейдаев («Зенит-2») и Камиль Муллин («Сокол»).

    Напомним, Кубок Содружества будет проходить в Санкт-Петербурге. Наша команда встретится со сборными Таджикистана, Латвии и Эстонии.

    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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    07.01.2016 10:41
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