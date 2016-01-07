Кубок Испании. Дубль Месси обеспечил «Барселоне» волевую победу над «Эспаньолом»

В первом матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» обыграла «Эспаньол» – 4:1. Счет в этой встрече открыли гости усилиями Фелипе Кайседо, однако уже четыре минуты спустя Лионель Месси восстановил равновесие. В концовке первого тайма он же вывел «Барселону» вперед, в начале второго Жерар Пике укрепил преимущество своей команды, а на последних минутах встречи Неймар установл окончательный счет.

Ответная встреча в этой паре состоится 13 января.

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч

Барселона – Эспаньол – 4:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Кайседо, 9; 1:1 – Месси, 13; 2:1 – Месси, 44; 3:1 – Пике, 49; 4:1 – Неймар, 88.

Удаления: Перес, 72; Диоп, 76.

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