Газзаев: «В 2015 году Кокорин растерял свои кондиции»

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями об игре нападающего «Динамо» Александра Кокорина.

«Мне кажется, что в 2015 году Кокорин немножко растерял свои кондиции. Это в первую очередь связано с тем, что в клубе и сборной он играет на разных позициях. То слева, то справа, то вторым форвардом, то на острие.



Когда игроком начинают затыкать позиционные дыры, он теряет свою индивидуальность, свое лицо. Кокорину нужно определиться, в каком конкретно амплуа он хочет играть. Это не дает ему полностью раскрыться. На мой взгляд, оптимальная позиция для Александра — выдвинутый центрфорвард.

Если он не будет прогрессировать, то попросту растворится в массе игроков. Сейчас мы говорим о нем постоянно, но, если Кокорин будет стоять на месте, через два года про него все забудут», - сказал Газзаев.