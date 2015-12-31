Прядкин: «Кто бы что ни говорил, нынешний чемпионат мне нравится»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин поделился впечатлениями от первой части сезона в чемпионате России.

«Понравилась непредсказуемость матчей. Лидеры теряли очки в играх с командами, находящимися в нижней части турнирной таблицы. Это говорит о том, что борьба в чемпионате России очень напряженная. Совершенно непонятно, кто в итоге может оказаться в зоне вылета. Те две команды, которые сейчас располагаются на 15-м и 16-м местах, могут ее покинуть через один-два тура.

«Ростов» преподнес сюрприз, занимает сейчас вторую строчку. Да, там хорошие игроки, но не звезды. Думаю, такого результата «Ростов» достиг благодаря тренерскому мастерству Курбана Бердыева, одного из лучших наших специалистов. Несмотря на финансовые трудности, команда показывает красивый футбол, борется за призовые места.

Кто бы что ни говорил, нынешний чемпионат мне нравится. Есть телевизионные рейтинги, которые говорят о том, что интерес к показу матчей на ТВ по-прежнему остается высоким. Это яркое доказательство того, что чемпионат получается интересным», – отметил Прядкин.