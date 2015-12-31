Сафонов: «Динамо» хотело подписать Кержакова»

Известный агент Алексей Сафонов заявил, что московское «Динамо» пыталось забрать у петербургского «Зенита» нападающего Александра Кержакова.

«Кержакова не отпустили в «Динамо», хотя я знаю, что Андрей Кобелев очень хотел видеть игрока у себя в команде. Но «Зенит» не отпустил его в стан прямого конкурента, хотя «Динамо» и не конкурент в этом году петербургскому клубу. Считаю, что это не совсем корректно получилось, тем более его не пускал на базу Андре Виллаш-Боаш. Но понятно, что через полгода он может вернуться, если его захочет новый главный тренер. У богатых, конечно, свои законы, но «Зенит» полгода платил деньги игроку, удерживал его, хотя мог бы и отдать куда-то в аренду или продать. Но пока получилось, что мы игрока для сборной потеряли. Откуда можем знать, что у него получится в «Цюрихе»?», – сказал Сафонов.