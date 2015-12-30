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  • Раппопорт: «Такое впечатление, что в работу Аленичева вмешиваются те, кто дают деньги»

Раппопорт: «Такое впечатление, что в работу Аленичева вмешиваются те, кто дают деньги»

30 декабря 2015, 13:34
3

Бывший главный тренер и спортивный директор «Зенита» Борис Раппопорт выразил мнение, что руководству московского «Спартака» следует дать определенный кредит доверия главному тренеру команды Дмитрию Аленичеву.

«Спартаку» нельзя шарахаться из одной стороны в другую. Когда подписывали с Аленичевым контракт, то ему давали какой-то карт-бланш. Надо дать ему поработать. Может, через какое-то время мы увидим второго Романцева. И дай бог, чтобы такое произошло. Однако у меня складывается впечатление, что в его работу все-таки вмешиваются те, кто дают деньги. Это неправильно. Время правления в «Спартаке» Федуна расцвечено скандальными моментами с тренерами. Непонятно, по каким критериям их сначала приглашали, а затем увольняли. Поэтому хотелось бы, чтобы по отношению к Аленичеву было проявлено терпение. Ведь если расстаться сейчас с ним, то я вообще не понимаю, куда придет «Спартак».

Почему в клубе решили расстаться с тем же Широковым? Могу предположить, что с Романом тренеру тяжело работать. Но Широков, на мой взгляд, сильнейший игрок российского чемпионата и сборной России! Однако с ним нужно уметь работать. А это не просто, потому что Роман – не всегда покладистый. Может высказать свое мнение. Правда, я в этом ничего плохого не вижу. Есть, правда, свои нюансы, такие вещи нужно обсуждать внутри клуба, а не выносить на всеобщее обозрение. Впрочем, все футболисты такого уровня – не подарки! Поэтому такой молодой тренер, как Аленичев, должен учиться работать с футболистами уровня Широкова. И дело здесь не в том, что Широков и Попов, как одноплановые футболисты, не могут вместе играть. Не могу с этим согласиться, ибо в атаке их можно совместить. А вообще я жалею, что Широков в свое время ушел из «Зенита». На поле он умеет делать все: пас тончайший отдать, завершить атаку, что он и демонстрировал в игре за сборную. Именно поэтому я не верю в «Спартак». В свое время у Бескова и Романцева были другие критерии оценки футболистов, хотя в составе «красно-белых» всегда были не очень пушистые игроки», – отметил Раппопорт.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (3)
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plehanov6
1451482324
Полностью согласен! Аленичеву, надо дать спокойно работать минимум 3 года. А то, что те, кто дает деньги и "любовь не продает", видимо правда давят на "Аленя". Ведь в ситуации с тем же Широковым он сказал, что тот нужен, а руководство, видимо, так не считает... И какой тут карт-бланш который был обещан Аленичеву?!...
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Aztec58
1451490500
Это везде так.
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Диктор
1451540484
Дайте Димке поработать .
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