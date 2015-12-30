«Барселона» – «Бетис». Онлайн-трансляция

«Барселона» без проблем выиграла Клубный чемпионат мира, однако сегодня каталонцам необходимо забыть о своих успехах. Последние два матча Примеры подопечные Луиса Энрике закончили вничью, пропуская голы на последних минутах.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Бетис». Начало в 22:30. Не пропустите!