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  • Кополовец: «В Германии приняли настолько хорошо, что я уже привык к геям»

Кополовец: «В Германии приняли настолько хорошо, что я уже привык к геям»

29 декабря 2015, 08:27
5

Экс-полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец, который летом перебрался в любительский «Айнтрахт» из Рудольштадта, рассказал о своей жизни в Германии.

«Настолько хорошо приняли меня в Германии, что я уже готов привыкнуть к геям. В команде ко мне замечательное отношение, люди узнают в магазине, подходят, хвалят: «Хорошо сыграли, молодцы». Поэтому я уже геев не замечаю, пусть ходят, целуются, облизываются. Накрашенные, с цветным волосами – привыкаешь. Но в целом это плачевно, потому что такие люди не могут создавать семей.

В Германии – высоченный уровень жизни. Допустим, я бегаю в общественном парке. Везут старика, ему 100 лет. Он, бедняга, может бы и сам хотел умереть – уже ничего не понимает. Но в нем поддерживают жизнь. Настолько там медикаменты качественные. У нас, смотрю, средний возраст мужчин – 55 лет. А в Германии вокруг того деда суетятся три медсестрички. Он уже «овощ», ему 100 лет, он бы уже хотел уйти из той жизни. Но на него тратятся куча денег, медикаментов. Представьте себе уровень заботы о гражданине страны!

Когда я рассказываю об этом маме, она не верит. В Германии все люди – счастливые, живут в ожидании праздника. Сейчас такой волшебный период, все чего-то ждут. Я приземлился в Киеве и вижу, сколько вокруг нищих, сколько людей, которые абсолютно нормальные, но негде заработать пару гривен. Погрузился в такую ​​серую массу. Люди недовольны жизнью, люди мучаются, выживают. Это особенно четко заметно после Германии. Просто катастрофа! Я это все хорошо знаю, потому что моя мама сама получает 1500 гривен», – заявил Кополовец в интервью football24.ua.

Источник: Бомбардир.ру
Германия Кополовец Михаил
Комментарии (5)
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Djazzz
1451373837
какая страна,такая и жизнь
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Igreks
1451378567
Да в россии качественнее жизнь в разы)))))
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nemolod
1451380114
Везде хорошо,где нас нет! А сестрички суетятся вокруг столетнего старика тоже не задаром!
Ответить
DenMih
1451384480
сейчас деньги на медсестер уйдут на беженцев и старичок может спокойно отправиться куда он там хочет
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15426378s
1451388958
а в России жизнь еще горше.
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