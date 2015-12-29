Кополовец: «В Германии приняли настолько хорошо, что я уже привык к геям»

Экс-полузащитник «Карпат» Михаил Кополовец, который летом перебрался в любительский «Айнтрахт» из Рудольштадта, рассказал о своей жизни в Германии.

«Настолько хорошо приняли меня в Германии, что я уже готов привыкнуть к геям. В команде ко мне замечательное отношение, люди узнают в магазине, подходят, хвалят: «Хорошо сыграли, молодцы». Поэтому я уже геев не замечаю, пусть ходят, целуются, облизываются. Накрашенные, с цветным волосами – привыкаешь. Но в целом это плачевно, потому что такие люди не могут создавать семей.

В Германии – высоченный уровень жизни. Допустим, я бегаю в общественном парке. Везут старика, ему 100 лет. Он, бедняга, может бы и сам хотел умереть – уже ничего не понимает. Но в нем поддерживают жизнь. Настолько там медикаменты качественные. У нас, смотрю, средний возраст мужчин – 55 лет. А в Германии вокруг того деда суетятся три медсестрички. Он уже «овощ», ему 100 лет, он бы уже хотел уйти из той жизни. Но на него тратятся куча денег, медикаментов. Представьте себе уровень заботы о гражданине страны!

Когда я рассказываю об этом маме, она не верит. В Германии все люди – счастливые, живут в ожидании праздника. Сейчас такой волшебный период, все чего-то ждут. Я приземлился в Киеве и вижу, сколько вокруг нищих, сколько людей, которые абсолютно нормальные, но негде заработать пару гривен. Погрузился в такую ​​серую массу. Люди недовольны жизнью, люди мучаются, выживают. Это особенно четко заметно после Германии. Просто катастрофа! Я это все хорошо знаю, потому что моя мама сама получает 1500 гривен», – заявил Кополовец в интервью football24.ua.