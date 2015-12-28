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Петржела назначен главным тренером «Баника»

28 декабря 2015, 12:29
2

Властимил Петржела, поработавший в свое время в петербургском «Зените», получил должность главного тренера в чешском «Банике». Как сообщили на официальном сайте клуба, 62-летний наставник начнет работу с января.

Последним местом работы Петржелы был клуб «Граффин Влашим», который выступает в первом чешском дивизионе. Напомним, что в период с 2003 по 2006 год Петржела занимал должность главного тренера «Зенита», с которым завоевал серебряные медали чемпионата и взял кубок страны.

Источник: ФК «Баник»
Чехия. Синот Лига Весь мир Баник Зенит Петржела Властимил
Комментарии (2)
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Fju-2
1451315813
Власта, удачи!
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Taps
1451329228
Жив курилка !
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