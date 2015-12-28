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  • Полтавченко: «Относительно названия арены можем провести опрос среди жителей Петербурга»

Полтавченко: «Относительно названия арены можем провести опрос среди жителей Петербурга»

28 декабря 2015, 06:06
5

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что правительство города может провести опрос для того, чтобы выбрать название для нового стадиона на Крестовском острове.

«Мне кажется, что здесь торопиться не надо. Нужно подумать, и, может быть, жителей города спросить, провести массовый опрос. Необязательно это делать до чемпионата мира, можно и после. Стадион «Санкт-Петербург» — это звучит мощно. Хотя мне кажется, что можно было бы назвать и по месту — «Крестовский». Прецеденты, когда названия арен привязаны к местности, есть и в мировой практике: «Уэмбли», «Берси», «Маракана».

Также есть предложения назвать стадион в честь какого-либо выдающегося футболиста. У нас таких личностей было немало. Это и Павел Федорович Садырин — тренер нашего «Зенита», который вывел его впервые в чемпионы. Это игроки, которые прославили и «Зенит», и Ленинград, и Петербург, играли в сборной.

Я был бы не против, чтобы стадион назвали «Зенит-Арена», красиво звучит. Но с учетом того, что стадион уникальный не только в нашей стране, но и по меркам северной Европы, наверное, есть смысл спросить горожан. И выбрать самое оптимальное решение, которое всех устроит», – сказал Полтавченко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (5)
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Каратель помойников
1451275168
назовите "газовое болото" или "газовый пузырь"
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anri1703
1451282186
ну есди есть открытие арена эмирейтс и тд можно и газпром арена или ленинград уж поудачнее чем санкт питербург
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Тяп-Ляп.
1451284174
БОМЖ-Арена очень красиво и по факту.
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neveldomha
1451289006
Мне не важно какая будет аббревиатура, но стадион должен носить имя Морозова Юрия Андреевича.
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Недовольный
1451373810
Говнарена-сразу понятно что за клуб там базируется
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