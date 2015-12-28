Хави: «Моуринью – это тренер без своего игрового стиля»

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Испании Хави, являющийся в настоящее время игроком «Аль-Садда», считает, что бывший наставник «Порту», «Реала», «Интера» и «Челси» Жозе Моуринью не обладает собственным игровым стилем.

«У Моуринью на первом месте всегда победа, он добивается ее любой ценой. Это дает возможность увидеть его отношение к подобным вещам. Я уважаю эту философию, однако такое отношение к футболу показывает, что Моуринью не обладает собственным стилем игры. Цель для меня не всегда оправдывает средства. Я испытываю уважение к Моуринью, он добился многого. Но наши взгляды на футбол с ним не совпадают», – сказал Хави.