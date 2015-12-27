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    • «Порту» получит 457 миллионов от продажи телевизионных прав

    «Порту» получит 457 миллионов от продажи телевизионных прав

    "Порту" заключил с компанией Portugal Telecom соглашение сроком на десять лет о продаже телевизионных прав. Контракт вступит в силу первого июня 2018-го года, согласно ему, Portugal Telecom заплатит "драконам" 457 миллионов евро. Помимо трансляций домашних поединков, компания будет использовать домашний стадион клуба с целью проведения рекламных акций на протяжении 10-ти лет. Также Portugal Telecom в течение семи лет будет выступать в качестве титульного спонсора клуба.

    Другой гранд чемпионата Португалии "Бенфика" получил от продажи своих прав на телевизионные трансляции матчей 400 миллионов. Контракт "орлов" с компанией NOS также рассчитан 10 лет.

    Источник: Sport.es

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    27.12.2015 19:51
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