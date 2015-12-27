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    • Прядкин: «Не исключено, что после 2018 года вообще отменим лимит на легионеров»

    Прядкин: «Не исключено, что после 2018 года вообще отменим лимит на легионеров»

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что до 2018 года лимит на легионеров в высшем дивизионе страны изменяться не будет.

    «До 2018 года останется текущий вариант лимита – «6+5». У нас была рабочая встреча перед Советом при президенте, на которой в том числе присутствовали президент «Зенита» Александр Дюков и я. Мы как члены исполкома РФС подняли данный вопрос.

    На сегодня «6+5» – это оптимальный вариант, который способствует росту наших игроков и позволяет клубам успешно выступать на европейской арене. При этом к ужесточению лимита мы не готовы. А вот после 2018 года возможны различные варианты. Не исключено, что вообще отпустим лимит», – заявил Прядкин.

    Источник: ТАСС

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    27.12.2015 15:33
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    Комментарии (6)
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    ManUtd-Volgograd
    1451224792
    Поняли, что лимит это бред! Но свои ошибки признавать не хотят. Поэтому плавно будут от него избавляться!
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    Aztec58
    1451243197
    Не сомневаюсь, что Прядкин с Гинером отменили бы его сегодня.
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    Zeff
    1451252636
    Прядкина гнать в шею, как можно дальше от футбола.
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    ologreds
    1694996516
    numo453216
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