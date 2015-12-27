Прядкин: «Не исключено, что после 2018 года вообще отменим лимит на легионеров»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин сообщил, что до 2018 года лимит на легионеров в высшем дивизионе страны изменяться не будет.

«До 2018 года останется текущий вариант лимита – «6+5». У нас была рабочая встреча перед Советом при президенте, на которой в том числе присутствовали президент «Зенита» Александр Дюков и я. Мы как члены исполкома РФС подняли данный вопрос.

На сегодня «6+5» – это оптимальный вариант, который способствует росту наших игроков и позволяет клубам успешно выступать на европейской арене. При этом к ужесточению лимита мы не готовы. А вот после 2018 года возможны различные варианты. Не исключено, что вообще отпустим лимит», – заявил Прядкин.