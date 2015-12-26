Бушманов: «В Москве и Киеве происходили самые крутые зарубы в нашем футболе»

Главный тренер "Спартака-2" Евгений Бушманов рассказал, какой матч были главным противостоянием страны в бытность его выступлений футболистом.

–​ Какой выезд вам запомнился больше всего и где было сложнее играть?

– На самом деле, чемпионат был очень интересным, самобытным. Я не так много застал те времена, не так много матчей провел. Но понятно, что сложнее всего было в Киеве. Когда приезжаешь в Киев, понимаешь, что это главное противостояние страны, как сейчас «Спартак» – ЦСКА. Тогда таким противостоянием было «Динамо» Киев – «Спартак». В Москве, в Киеве происходили самые крутые зарубы в нашем футболе.