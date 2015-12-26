Бушманов: «Дель Пьеро специально выставлял ногу так, чтобы попасть в меня»

Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, чем ему запомнился Евро-96, где из-за травмы защитнику удалось сыграть лишь тайм.

–​ Для вас турнир прошел не совсем удачно: в первом же матче с Италией получили травму в столкновении с Дель Пьеро. А чем вообще запомнился чемпионат? Позитивные моменты были?

– Позитивные, конечно, были. Великолепные поля, великолепные стадионы, атмосфера. При всем том, что я за весь турнир сыграл всего один тайм, побывать на таком празднике футбола – очень здорово. Эта атмосфера большого праздника незабываема. Очень жаль, что получил травму. Считаю, мне не хватило международного опыта в том эпизоде. Я уже потом понял, что Дель Пьеро специально выставлял ногу так, чтобы попасть в меня. На тот момент, конечно, он был похитрее меня.

–​ Вы много где поиграли. Была ли где-нибудь похожая атмосфера?

– Да, в тех же матчах с «Барселоной», «Реалом» и «Интером». Но это все-таки отдельные матчи, а здесь – чемпионат Европы. Атмосфера, конечно, особая.