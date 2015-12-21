Глава ФА: «Я не сочувствую Блаттеру. И для него, и для Платини это конец»

Глава Футбольной ассоциации Англии Грег Дайк прокомментировал отстранение президентов ФИФА и УЕФА Зеппа Блаттера и Мишеля Платини от футбольной деятельности на восемь лет.

«Я не сочувствую Блаттеру, потому что он не отделял себя от ФИФА и рассматривал расследование против организации как атаку на него лично. Мы думали, что Платини сделал хорошую работу в УЕФА, но нам пришлось разочароваться, когда стали известны все обстоятельства. Полагаю, что он будет подавать апелляцию, но думаю, что это конец и для него, и для Блаттера», – сказал Дайк.