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    «Спартак» проведет сборы в Абу-Даби, Марбелье и Никосии

    Московский «Спартак» после зимней паузы выйдет из отпуска 13 января. В следующие несколько дней футболисты пройдут медосмотр.

    «Вслед за этим красно-белые отправятся на первый из трех запланированных сборов. Этап с 16 по 28 января наша команда проведет в ОАЭ, в городе Абу-Даби. Второй отрезок – с 1 по 12 февраля – в испанской Марбелье. Вылет на третий сбор, который пройдет на Кипре, в городе Никосия, намечен на 16 февраля. В Москву команда вернется 1 марта», – говорится в сообщении на официальном сайте москвичей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    20.12.2015 10:27
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    Комментарии (3)
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    Schmitt
    1450605687
    лучше в Мытищах
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    VVM1964
    1450624569
    ЗА ТАКОЙ ВОЯЖ Я БЫ ВСЕХ ПОРВАЛ , НАДЕЮСЬ СПАРТАКУ ЭТО ХОТЯ БЫ НЕ НАВРЕДИТ .
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    ologreds
    1694996561
    numo452503
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