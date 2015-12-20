«Спартак» проведет сборы в Абу-Даби, Марбелье и Никосии

Московский «Спартак» после зимней паузы выйдет из отпуска 13 января. В следующие несколько дней футболисты пройдут медосмотр.

«Вслед за этим красно-белые отправятся на первый из трех запланированных сборов. Этап с 16 по 28 января наша команда проведет в ОАЭ, в городе Абу-Даби. Второй отрезок – с 1 по 12 февраля – в испанской Марбелье. Вылет на третий сбор, который пройдет на Кипре, в городе Никосия, намечен на 16 февраля. В Москву команда вернется 1 марта», – говорится в сообщении на официальном сайте москвичей.