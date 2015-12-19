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    • АПЛ. «Лестер» одержал очередную победу, «Челси» выиграл без Моуринью и другие результаты

    АПЛ. «Лестер» одержал очередную победу, «Челси» выиграл без Моуринью и другие результаты

    В матче 17-го тура АПЛ лидер первенства "Лестер" в гостях добился победы над "Эвертоном" – 3:2. Дубль на свой счет записал Рияд Марез.

    В других встречах тура "Челси" после увольнения из клуба главного тренера Жозе Моуринью одержал уверенную победу над "Сандерлендом", "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" неожиданно уступил "Норвичу", "Тоттенхэм" без проблем разобрался с "Саутгемптоном", "Кристал Пэлас" обыграл "Сток Сити", а "Вест Бромвич" в меньшинстве не совладал с "Борнмутом".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 17-й тур

    Челси – Сандерленд – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Иванович, 5; 2:0 – Педро, 13; 3:0 – Оскар, 50 (с пенальти); 3:1 – Борини, 53.

    Эвертон – Лестер – 2:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Марез, 27 (с пенальти); 1:1 – Лукаку, 32; 1:2 – Марез, 65; 1:3 – Оказаки, 69; 2:3 – Миральяс, 89.

    Манчестер Юнайтед – Норвич – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Джером, 38; 0:2 – Теттей, 54; 1:2 – Марсьяль, 66.

    Саутгемптон – Тоттенхэм – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кейн, 40; 0:2 – Алли, 43.

    Сток Сити – Кристал Пэлас – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уикхэм, 45; 1:1 – Кркич, 76 (с пенальти); 1:2 – Чхун-Ен, 89.

    Вест Бромвич – Борнмут – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Смит, 52; 1:1 – Маколи, 79; 1:2 – Дэниелс, 87 (с пенальти).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.12.2015 19:55
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    Комментарии (8)
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    Deadpool_mazafaka_biz
    1450544266
    вангал свали уже
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    Рулон Обоев
    1450544523
    Как же так.....только к зоне вылета подобрались, и тут на тебе....
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    anri1703
    1450544779
    капец бомбардир тупит ню уже сыграл они 1-1 все горит в трансляции да и вообще соккер до бомбардира лучше работал
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    Xiko
    1450545196
    Лестер молодцы!!!
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    Обер-КанцлерЪ
    1450548037
    Лестер, что ты делаешь? Прекрати.
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    Диктор
    1450551436
    Пацаны как же хочется чтобы вы выиграли АПЛ -от всей Души вам этого желаю.-это будет сенсация.
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    ologreds
    1694996568
    numo452399
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