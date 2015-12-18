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    Кержаков подтверждает свой переход в «Цюрих»

    Нападающий "Зенита" Александр Кержаков рассказал о своем предстоящем переходе в "Цюрих".

    "А вот и новость! С первого января я на правах аренды буду выступать за "Цюрих"! У меня были предложения из разных стран, но я выбрал то, где меня поразили искренность и тепло, с какими меня хотели видеть в этом клубе президент и главный тренер. Последний же уверил меня, что, несмотря на не самый высокий уровень лиги, именно здесь я смогу быстрее вернуть игровую готовность, уверенность, сделать все, чтобы помочь своему новому клубу, а сам, сыграв, снова иметь шанс вернуться в число кандидатов в сборную России!

    Переходя в "Цюрих", я не расстаюсь с аббревиатурой FCZ и сине-бело-голубыми цветами (видимо, это судьба). И, если кто не знает, то на фото мой будущий главный тренер Сами Хююпя, который все-таки догнал меня через шесть лет, но, правда, уже в Цюрихе", - заявил Кержаков.

    Напомним, что 32-летний Кержаков будет выступать за "Цюрих" на правах аренды до лета 2016 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2015 15:39
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    maygli
    1450445480
    Вообще-то тренер там Урс Майер! Какой Хююля? :-)))
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    С-Пб on-line
    1450446339
    Удачи, Санёк!
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    Недовольный
    1450456382
    в качестве аниматора ногопалку взяли)смешить там всех будет своими прицельными промахами)
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    ologreds
    1694996573
    numo452310
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