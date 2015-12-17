Игуаин: «Было бы честью повторить рекорд Марадоны»

Форвард «Наполи» Гонсало Игуаин на презентации официального календаря «адзурри» на 2016-й год заявил, что не против повторить рекорд легендарного Диего Марадоны, но при этом командные достижения для него являются более важными.

«Диего забил за «Наполи» 115 голов, так что, мне пока далеко до него. Огромной честью для меня бы стало повторение его достижения, но титулы тем не менее важнее рекордов. Хочется, чтобы с помощью моих голов команды выигрывала трофеи», – заявил Игуаин.

Аргентинец является игроком неаполитанского клуба с 2013-го года. За это время он сыграл 124 поединка, отличившись 69 раз. Марадона отметился 115-ю голами в 259-ти встречах.