Алвес: «Разница между Неймаром и Роналду – в дриблинге»

Защитник «Барселоны» Даниэль Алвес сравнил нападающего каталонцев Неймара с форвардом «Реала» Криштиану Роналду.

«Опекать Неймара тяжелее, чем Роналду. Неймара я вижу ежедневно, а против Роналду играю время от времени. Неймар техничнее, сосредоточеннее, он не снижает скорость, он быстрее. В его игре больше волшебства, у него лучший дриблинг – это и есть главная разница между ними. Роналду много забивает, часто и хорошо бьет, он хорош в воздухе, но он ничего не понимает в дриблинге. У них разные характеристики, но Неймар, по-моему, превосходит Роналду», – приводит слова Алвеса Sport English.