УЕФА не будет переносить матчи между «Локомотивом» и «Фенербахче»

Матчи 1/16 финала Лиги Европы между «Локомотивом» и «Фенербахче» состоятся на домашних стадионах этих команд, несмотря на ухудшение отношений между Россией и Турцией. Об сообщила пресс-служба УЕФА.

«УЕФА осведомлен о напряженности между двумя странами, но ранее было принято решение не разводить российские и турецкие команды во время жеребьевки. Оба матча будут сыграны на стадионах, которые являются домашними для обеих команд. Как и в каждой игре, для проведения этих матчей будут приняты необходимые меры безопасности», - сказано в сообщении пресс-службы УЕФА.