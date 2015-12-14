Черчесов: «Форма Кухарчика? Хорошая! Adidas»

Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов высмеял журналистов в свойственной ему манере и обвинил их в пассивности.

«Нет вопросов? Ну тогда я к вам приходить больше не буду. Смотрите, чтобы потом не обижались. Я два километра иду, чтобы мне вопросов не задавали?! Я серьезно говорю. Буду заходить, говорить «здравствуйте» и уходить, чтобы меня не штрафовали.



О! Мой друг! Как насчет последних пяти минут? Наш ответ был в Кракове — в последние пять минут. Специально для тебя. Команда просила задать нашему другу вопрос о последних пяти минутах. Это такой новогодний подарок.

Форма Кухарчика? Форма хорошая! Adidas, «Легия» — все в порядке. «Пять минут», не хочешь извиниться? Я-то думал, что ты начнешь с этого: да, тренер, спасибо, слово сдержал, молодец», — сказал Черчесов.