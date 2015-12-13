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    • Джано: «Есть варианты продолжения карьеры в испанской Примере и немецкой Бундеслиге»

    Джано: «Есть варианты продолжения карьеры в испанской Примере и немецкой Бундеслиге»

    Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе рассказал о том, как проходит его восстановление после травмы, а также сообщил об интересе испанских и немецких клубов к нему.

    "После игры с шотландцами, в которой я получил травму, идет восстановительный процесс. Скоро уже начну тренироваться и поеду на сборы. Помимо предложений из испанской Примеры у меня есть некоторые варианты продолжения карьеры в немецкой Бундеслиге. Надо обдумать, все взвесить, но если я решу остаться в России, то буду играть только за московский "Спартак", - сказал Джано.

    Источник: Footballreview.ru

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    13.12.2015 16:51
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    Комментарии (4)
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    vladik12
    1450014945
    Куда тебе?.. В РФПЛ-то был и есть никто по игре. Только ФНЛ.
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    maxon1256
    1450016708
    вали
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    8-Gattuso-8
    1450018402
    ахахахахх юморист
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    ologreds
    1694996602
    numo451832
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