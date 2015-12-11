Протест «Реала» по поводу исключения из Кубка Испании отклонен

Решение об исключении «Реала» из Кубка Испании оставлено в силе испанским дисциплинарным комитетом по спорту.

Напомним, «Реал» был исключен из Кубка Короля из-за того, что в матче с «Кадисом» на поле вышел полузащитник Денис Черышев, который не имел права принимать участия в этой игре. Мадридцы подали апелляцию, однако Королевская испанская футбольная федерация ее отклонила.

«Реал» пытался оспорить отклонение апелляции и обратился в испанский дисциплинарный комитет по спорту, однако и этот орган оставил решение в силе.