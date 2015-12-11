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    • Протест «Реала» по поводу исключения из Кубка Испании отклонен

    Протест «Реала» по поводу исключения из Кубка Испании отклонен

    Решение об исключении «Реала» из Кубка Испании оставлено в силе испанским дисциплинарным комитетом по спорту.

    Напомним, «Реал» был исключен из Кубка Короля из-за того, что в матче с «Кадисом» на поле вышел полузащитник Денис Черышев, который не имел права принимать участия в этой игре. Мадридцы подали апелляцию, однако Королевская испанская футбольная федерация ее отклонила.

    «Реал» пытался оспорить отклонение апелляции и обратился в испанский дисциплинарный комитет по спорту, однако и этот орган оставил решение в силе.

    Источник: Goal.com

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    11.12.2015 19:11
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