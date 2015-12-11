Лига Европы. «Тоттенхэм» крупно обыграл «Монако», «Андерлехт» одержал победу над «Карабахом»

"Тоттенхэм" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы забил четыре мяча в ворота "Монако", одержав крупную победу, а "Андерлехт" на своем поле не испытал особых проблем с "Карабахом".

Лига Европы. Группа J. 6-й тур

Андерлехт (Бельгия) – Карабах (Азербайджан) – 2:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Кинтана, 26; 1:1 – Нахар, 28; 2:1 – Окака Чука, 31.

Тоттенхэм (Англия) – Монако (Франция) – 4:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Ламела, 2; 2:0 – Ламела, 15; 3:0 – Ламела, 37; 3:1 – Эль-Шаарави, 61; 4:1 – Кэрролл, 77.