Муту: «Моуринью закончился как тренер»

Бывший нападающий «Челси» и сборной Румынии Адриан Муту поделился своим мнением о наставнике «аристократов» Жозе Моуринью.

«Он был большим тренером в прошлом, но как человек, он пустышка. Его интересует только он сам, и ему вообще нет дела до того, что чувствуют и о чем думают его игроки. Нельзя просто подойти и поговорить с ним.

Как тренер он закончился. Уже нет пути назад. Как можно стать прежним после того, что происходит сейчас?

Множество его игроков выглядят несчастливыми. Почему? Он – причина. Он не способен установить коммуникацию», - сказал Муту.