Дзагоев: «Мы пропускаем нелепые голы»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев считает, что черная полоса его команды связана с отсутствием удачи.

«По игре сегодня мы выглядели достаточно хорошо, доминировали и не заслуживали поражения. А может, были достойны и победы. Видимо, виноват нефарт: пропускаем нелепые голы.

Но ничего страшного, сейчас будет время отдохнуть, поработать на сборах. Надеюсь, дальше наступит белая полоса", - сказал Дзагоев.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА закончился со счетом 2:1. Армейцы не смогли выйти в Лигу Европы, а команда Филлипа Коку прошла в плей-офф Лиги чемпионов вместе с немецким "Вольфсбургом".