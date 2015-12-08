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    «Спартак» хочет подписать Реми

    «Спартак» интересуется нападающим «Челси» Лоиком Реми.

    Сегодня состоялось заседание директоров "Спартака", на котором обсуждалась трансферная политика клуба. По словам источника, знакомого с ситуацией, красно-белые рассматривают возможность покупки Реми.

    «Обсудили вопрос трансферов. Нападающий - приоритет. Один из кандидатов - Лоик Реми", - сообщил источник.

    В нынешнем сезоне АПЛ Реми провел шесть матчей за "Челси", не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

    Источник: ТАСС

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    08.12.2015 20:16
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    Комментарии (12)
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    Diman67
    1449595201
    "не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи" - То что нужно спартачку, надо брать)))
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    Лыков
    1449596240
    Курят много наверное
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    Frozzen
    1449596260
    В нормальный европейский клуб может перейти,зачем ему спартак
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    PNZ1985
    1449596636
    четкий был нап как в свое время Димка Сычев)
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    Ortaped79
    1449599562
    опять капчёный
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    mgordeev
    1449607344
    Не слежу за АПЛ. Четкий нап? Хотя и напа из кубани сейчас можно брать, картину не испортит.
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    borsch123
    1449612089
    29 лет в январе стукнет, зачем он нужен? По-любому бабок заломит. Бред, короче.
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    джон базелон
    1449614181
    Дайте играть Даввдову!Зачем покупать за такие деньги игрока,давно уже не молодого?Каждый год одно и тоже,сначала покупаем игроков,потом избавиться не можем!Время проходит,а Спартак не меняется,уже не смешно!
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    Juventini_24
    1449620509
    Мощное усиление атаки нападающим, который не забил ни одного гола и не сделал ни одной результативной передачи.
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    ologreds
    1694996633
    numo451343
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