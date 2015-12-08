Сычев заявлен за любительскую команду

Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев продолжит карьеру в любительском клубе "БФС", выступающем в Восточной лиге ЛФЛ Москвы. На днях форвард был внесен в заявку любительской команды. Клуб "БФС" уже представляют несколько игроков, известных по выступлениям в Премьер-лиге. Это футболист "Локомотива" Александр Шешуков и игрок тульского "Арсенала" Дмитрий Смирнов.

Стоит отметить, что "БФС" возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона А Восточной Лиги ЛФЛ Москвы. На счету клуба 39 очков в 15 матчах.