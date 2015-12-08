Тотти: «Спаллетти предоставил мне свободу действий»

Капитан «Ромы» Франческо Тотти признался, что в команде под управлением Лучано Спаллетти он чувствовал полную свободу на поле.

«Я не могу даже представить себя в качестве центрфорварда, так как считал, что не обладаю для этого всем необходимым. Но на самом деле все пошло очень хорошо. Под началом Лучано Спаллетти мне была предоставлена свобода действий, и я испытывал лучшие эмоции за всю карьеру.

Мой лучший гол? Я забил его "Реалу" Висенте дель Боске в 2001 году. Тот гол остается моим любимым в еврокубках, хотя Венсан Кандела сделал все для того, чтобы это стало правдой. Было невероятно, "Бернабеу" аплодировал мне стоя», - признался Тотти.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов "Рома" - БАТЭ состоится в среду, 9 октября, в 22:45 по московскому времени.