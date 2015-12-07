Луческу: «Роналду фолит на Кучере – ничего, фолит Кучер на Роналду – желтая»

Главный тренер «Шахтера» Мирча Луческу рассказал, какой игры он ждет от своих подопечных в матче шестого тура Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Может, у нас и не самая лучшая ситуация на данный момент, ведь никогда команда с тремя очками не выходила дальше. Мы проиграли двум большим командам в группе и не выиграли тот матч в Мальме, в котором должны были побеждать. И я абсолютно не доволен теми тремя очками, которые у нас есть. Единственное, что игроки должны делать завтра – играть на победу, независимо от матча в Мадриде", – говорит Луческу.

По мнению наставника, судьи не всегда объективны к игрокам «Шахтера».

«В других матчах этой группы у меня складывалось впечатление, что мои подопечные проиграли еще до выхода на поле. Словно команда просто боялась играть в свой футбол и выигрывать. Плюс судья в обоих матчах повлиял на исход. Фол на Фреде, который не увидели, потом явный офсайд... У "Реала" Роналду фолит на Кучере – ничего, а фолит Кучер на Роналду – это желтая карточка».