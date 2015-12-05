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    Ротенберг: «Счастье, что я попал в «Ростов»

    Защитник "Ростова" Борис Ротенберг поделился впечатлениями от матча 18-го тура Российской футбольной Премьер-лиги с "Рубином", который завершился победой его команды со счетом 1:0. Также футболист подвел итоги первой части сезона.

    – Для нас это был важный матч, так как мы хотели реабилитироваться за обидное поражение в Краснодаре. Хотелось закончить год на мажорной ноте. На поле были две команды, которые хотели победить, но к счастью, именно мы забили единственный гол. Были моменты, чтобы развить преимущество, но мы не смогли их реализовать.

    Подведите итоги первой части сезона для себя и "Ростова".

    – Давайте будем подводить итоги в конце сезона. Сейчас я просто рад, что нахожусь в "Ростове". Здесь хороший коллектив, сильнейший тренер. Счастье, что я попал сюда.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.12.2015 17:26
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Сумкин Сын
    1449325707
    Борис-Ты прав!!!!
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