Петреску планирует поработать с Ибрагимовичем

Главный тренер «Цзянсу Сайнти» Дан Петреску, известный по работе с «Динамо» и «Кубанью», планирует подписать несколько игроков из Европы, в том числе нападающего «ПСЖ» Златана Ибрагимовича.

«Не знаю, что случится, но уверен, что мы будем тратить деньги. Насколько я понимаю, планируется купить известных игроков из Европы, и возможно, даже Ибрагимовича. Большего я не знаю, поскольку новый владелец вступит во владение клубом 1 января.



Было бы прекрасно, если бы Златан приехал в Китай, но я не знаю, согласится ли он на такой трансфер», — заключил Петреску.