Де Лаурентис: «Январский рынок для тех, кто не знает, чего хочет»

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис признался, что не собирается делать приобретения в январское трансферное окно.

«Январский рынок - это время для тех, кто запутался и не знает, чего хочет. Но это не наш случай. К тому же новым игрокам нужно адаптироваться в команде. Все это может спровоцировать трудности, похожие на те, что случаются летом перед стартом сезона», - заявил Де Лаурентис.

Напомним, что в текущем розыгрыше Серии А «Наполи» после 14 туров идет на первом месте, опережая «Интер» на одно очко.