Перес: «Надеюсь, мы выиграем дело Черышева, а затем и Кубок Испании»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг полузащитника Дениса Черышева.

Напомним, во вчерашней встрече Кубка Испании между «Реалом» и «Кадисом» (3:1) Черышев вышел в стартовом составе, однако после игры выяснилось, что россиянин не имел права принимать участия в матче из-за перебора желтых карточек в розыгрыше Кубка сезона-2014/15. «Кадис» в связи с этим потребовал дисквалификации «Реала».

«Мы считали, что эти карточки аннулированы. Раз ни игрок, ни клуб не были поставлены в известность о дисквалификации, то она недействительна. На эту игру было вызвано много игроков молодежного состава, и поэтому информацию по каждому футболисту мы проверили за день до матча. Мы все разочарованы, ведь раньше «Реал» не сталкивался с подобными ситуациями. Мы будем опротестовывать любые санкции. Надеюсь, мы выиграет это дело, а затем и Кубок Испании», – говорит Перес.