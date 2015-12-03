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    • Перес: «Надеюсь, мы выиграем дело Черышева, а затем и Кубок Испании»

    Перес: «Надеюсь, мы выиграем дело Черышева, а затем и Кубок Испании»

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг полузащитника Дениса Черышева.

    Напомним, во вчерашней встрече Кубка Испании между «Реалом» и «Кадисом» (3:1) Черышев вышел в стартовом составе, однако после игры выяснилось, что россиянин не имел права принимать участия в матче из-за перебора желтых карточек в розыгрыше Кубка сезона-2014/15. «Кадис» в связи с этим потребовал дисквалификации «Реала».

    «Мы считали, что эти карточки аннулированы. Раз ни игрок, ни клуб не были поставлены в известность о дисквалификации, то она недействительна. На эту игру было вызвано много игроков молодежного состава, и поэтому информацию по каждому футболисту мы проверили за день до матча. Мы все разочарованы, ведь раньше «Реал» не сталкивался с подобными ситуациями. Мы будем опротестовывать любые санкции. Надеюсь, мы выиграет это дело, а затем и Кубок Испании», – говорит Перес.

    Источник: Eurosport.ru

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    03.12.2015 22:39
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    Комментарии (2)
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    Hala Madrid
    1449254568
    Надеюсь, ты покинешь пост и перестанешь позорить великий клуб...
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    ologreds
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