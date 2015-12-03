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Рауш может быть вызван в сборную России

3 декабря 2015, 17:33
11

Защитник немецкого "Дармштадта" Константин Рауш может быть вызван в сборную России. Об этом сообщил комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Федоров.

"Насколько знаю, Константин Рауш получил российский паспорт и имеет возможность играть за сборную России. Леонид Слуцкий – человек, который стремится максимально мотивировать игроков, попадающих в обойму сборной, звонил Константину и сказал: "Мы за тобой следим".

Рауш выступал за юношеские и молодежную сборные Германии. В частности, с командой до 17 лет стал бронзовым призером чемпионата мира. Константин – выходец из России. То, что Леонид Викторович сказал ему мотивирующие слова еще не значит, что Рауш сыграет за сборную России. Но у парня теперь есть ощущение, что за ним пристально следят. Это хорошая спортивная мотивация. Я вообще убежден, что присутствие тренера сборной на матче команды, где играет кандидат в сборную, всегда дополнительный стимул для игроков. И вот такой звонок с простыми словами, что за тобой следят, очень важен", - сказал Федоров.

В текущем сезоне Рауш принял участие в 15 матчах "Дармштадта", забил два гола и отметился пятью результативными передачами.

Источник: «Советский спорт»
Россия Россия Дармштадт Рауш Константин
Комментарии (11)
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Barsuk52
1449154189
кто это
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Arantir500
1449158236
Дааа... Главное чтобы замена была достойна той какую меняют, а не так что -бы фигню заменили фигней.....
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kikujiroDM
1449163070
не прошло и года
Ответить
андрей андреев
1449164988
Всю шваль в сборную России урааааааа,ну а наши? Пусть в Рфпл играют))) негры вперёд!!!!
Ответить
sour12
1449194511
главное что бы замена была не шило на мыло )))
Ответить
Tri
1449400329
Леонид Слуцкий – человек, который стремится максимально мотивировать игроков, попадающих в обойму сборной, звонил Константину и сказал: "Мы за тобой следим" Теперь он ходит и постоянно оглядывается)
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bringing
1450671960
Добро
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