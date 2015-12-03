Защитник немецкого "Дармштадта" Константин Рауш может быть вызван в сборную России. Об этом сообщил комментатор телеканала "Матч ТВ" Дмитрий Федоров.

"Насколько знаю, Константин Рауш получил российский паспорт и имеет возможность играть за сборную России. Леонид Слуцкий – человек, который стремится максимально мотивировать игроков, попадающих в обойму сборной, звонил Константину и сказал: "Мы за тобой следим".

Рауш выступал за юношеские и молодежную сборные Германии. В частности, с командой до 17 лет стал бронзовым призером чемпионата мира. Константин – выходец из России. То, что Леонид Викторович сказал ему мотивирующие слова еще не значит, что Рауш сыграет за сборную России. Но у парня теперь есть ощущение, что за ним пристально следят. Это хорошая спортивная мотивация. Я вообще убежден, что присутствие тренера сборной на матче команды, где играет кандидат в сборную, всегда дополнительный стимул для игроков. И вот такой звонок с простыми словами, что за тобой следят, очень важен", - сказал Федоров.

В текущем сезоне Рауш принял участие в 15 матчах "Дармштадта", забил два гола и отметился пятью результативными передачами.