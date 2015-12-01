Дель Нери возглавил аутсайдера Серии А

Известный итальянский специалист Луиджи Дель Нери назначен главным тренером «Вероны». Также назван полностью тренерский штаб, в который вошли Франческо Конти, Маурицио Д’Анжело и специалист по физподготовке Лука Алимонта.

Напомним, что предыдущий наставник Андреа Мандорлини был уволен со своего поста вместе с его тренерским штабом. Мандорлини возглавил "Верону" в 2010 году и прошел с клубом путь из Серии С до Серии А.

После 14 туров «Верона» занимает последнее место. В активе команды шесть набранных очков.