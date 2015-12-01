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    Базелюк не вернется в ЦСКА

    Форвард Константин Базелюк не вернется в ЦСКА в ближайшее трансферное окно из "СКА-Энергии".

    "Костя будет выступать за "СКА-Энергию" до конца сезона. Хорошо, что у него в Хабаровске все пошло - забивает, отдает, молодец.

    ЦСКА может отдать Алибека Алиева в клуб ФНЛ? Все в процессе", - рассказал начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский.

    Напомним, что Базелюк играет за хабаровский клуб на правах аренды. В текущем сезоне 22-летний футболист провел 15 матчей в составе "Ска-Энергии", в которых забил пять голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.12.2015 15:26
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    Комментарии (3)
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    bset
    1448987191
    Обожаю Бомбардир - заголовок просто царский. "Базелюк не вернется в ЦСКА". Сразу думается, что все, игрок не хочет возвращаться или клуб от него отказывается. А на самом деле просто продление аренды. И еще постоянно новость, что требуются новостники с грамотным русским языком. А на самом деле берут школьников 5-6 классов, которые допускают банальные ошибки. Смешной ресурс.
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    vladimir-7
    1448987532
    Базелюк вернется вЦСКА когда кончится аренда.
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    ologreds
    1694996682
    numo450565
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