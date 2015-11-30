Матч ПСВ – ЦСКА пройдет при повышенных мерах безопасности

В Эйндховене пошли на повышении мер по обеспечению безопасности перед матчем шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный ПСВ будет встречаться с ЦСКА.

«В связи с событиями, происходящими в мире, ПСВ повысил уровень безопасности на домашних матчах клуба. Мы находимся в тесном контакте с местными властями и проводим совместные совещания по поводу каждого из матчей, а также принимаемых мер по охране порядка. Кроме того, отныне стадион ПСВ в преддверии матчей открывается на 30 минут раньше обычного», – сообщили в пресс-службе ПСВ.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – ЦСКА состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.