Мини-футбол. Сборная России завоевала серебро чемпионата мира

Женская сборная России потерпела в финале чемпионата мира в Гватемале фиаско от сильнейшей команды планеты - Бразилии (0:3), покорив при этом историческую высоту и завоевав серебряные награды турнира!

Сдерживать натиск сильнейшей команды планеты, попутно периодически терзая оборону бразильянок нашим девушкам удавалось вплоть до финального отрезка первого тайма, с наступлением которого футбольная фортуна отвернулась от наших девчонок, а пущенные в сторону ворот Анастасии Ивановой снаряды перестали проходить мимо цели.

На 15-й минуте Амандинья распечатывает ворота сборной России, замкнув прострел из центральной зоны, а двумя минутами позже она же подкарауливает ошибку российской обороны и посылает в сетку второй мяч. В одной из последних атак к воротам россиянок успешно прорывается атлетичный форвард бразильской дружины Каролин Марсиано, "протаранившая" оборонительные ряды нашей команды и запустившая "парашют" аккурат в дальний от Ивановой угол, 3:0.

Второй тайм россиянки вновь провели собрано, не позволив более своему титулованному сопернику увеличить преимущество. Хороший шанс отличиться появляется у капитана российской сборной Марии Филисовой, бразильянки же отвечают попаданием в крестовину наших ворот, впервые на турнире защищаемых уже Марией Сурниной, наряду с которой свой шанс проявить себя в финале выпадает и Елене Меркуловой.

Финальная сирена застаeт подопечных Евгения Кузьмина в одной из резких атак на ворота бразильянок, отпраздновавших свой шестой успех подряд на чемпионатах мира. Наша команда впервые в истории покидает женский чемпионат мира с серебряными наградами, прекрасным настроением и готовностью к новым большим победам!

В поединке за 3-е место между Испанией и Португалией крупного успеха удалось достичь футболисткам "красной фурии" - 9:1. Таким образом, женская сборная России в итоговом протоколе VI чемпионата мира в Гватемале расположилась аккурат между Бразилией и Испаний, что уже само по себе вселяет гордость за наших девушек!

VI чемпионат мира. Финал

Бразилия - Россия - 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Амандинья, 13. 2:0 – Амандинья, 17. 3:0 – Марсиано, 18.

Матч за 3-е место

Испания - Португалия - 9:1 (4:0)