Кононов: «Можем спорить с Галицким по составу, но решение остается за мной»

Главный тренер «Краснодара» Олег Кононов рассказал о взаимоотношениях с владельцем клуба Сергеем Галицким.

– Игроки «Краснодара» признавались, что владелец клуба Сергей Галицкий после игры может подойти и сказать, что они сыграли сегодня плохо. С вами он такое себе может позволить?

– Конечно.

– И как воспринимаете замечания?

– В рабочем порядке (улыбается).

– Хорошо, но ситуацию подобную той, что случилась в «Спартаке» при невключении в состав Широкова, в вашем случае возможна?

– Нет, я себе это даже не представляю. Все то время, что я работаю с Сергеем Николаевичем, у меня никогда не было подобного, чтобы он настаивал на появлении определенного игрока на поле или состава в целом.

– У вас есть круг тем, на которые вы с ним не общаетесь?

– Он со мной обо всем разговаривает, абсолютно на всем темы. Я об уже неоднократно говорил, что мы обсуждаем все, что только можно. И каждого футболиста, и тот состав, который я предполагаю. Он где-то может поспорить со мной. Но в любом случае решение по составу остается за мной.