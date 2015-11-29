Агаларов: «У «Анжи» было больше моментов для взятия ворот»

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Руслан Агаларов поделился своими первыми впечатлениями после ничейного матча с московским ЦСКА (1:1) в 17 туре чемпионата России.

«У нас каждое очко сейчас на вес золота. Да, территориальное преимущество было на стороне ЦСКА. Но моментов забить у нас было больше. Судейская тема пенальти. Надеюсь, он просто не заметил этого эпизода. Не хочу говорить о предвзятости. Сегодня был такой матч, когда ни одна, ни другая команда не хотели играть вничью, старались забить еще. Но исход назвал бы нормальным», – сказал Агаларов.