Молодежное первенство. «Рубин» обыграл «Спартак», «Динамо» взяло верх над «Локомотивом»

Закончились три матча 17 тура молодежного первенства России. Лидер чемпионата "Рубин" на своем поле разобрался с московским "Спартаком", "Динамо" в московском дерби обыграло "Локомотив", а "Краснодар" нанес поражение "Ростову".

Первенство России среди молодежных команд. 17-й тур

Рубин (Казань) (мол.) – Спартак (Москва) (мол.) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шейдаев, 6; 2:0 – Джалилов, 55; 2:1 – Бабаев, 58.

Краснодар (мол.) – Ростов (Ростов-на-дону) (мол.) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Комличенко, 45 (с пенальти); 2:0 – Марушко, 60.

Динамо (Москва) (мол.) – Локомотив (Москва) (мол.) – 3:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Моргунов, 22; 2:0 – Бюттнер, 24 (с пенальти); 3:0 – Катрич, 34; 3:1 – Мостовой, 48.

Нереализованный пенальти: Ан.Миранчук,82 (Локомотив).

Удаление: Рубцов, 17 (Локомотив).

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