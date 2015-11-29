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  • Мини-футбол. Дурандина: «В матче с Португалией думали только о победе»

Мини-футбол. Дурандина: «В матче с Португалией думали только о победе»

29 ноября 2015, 13:22

Мыслями о победе над Португалией (7:2) и грядущем финале VI Чемпионата мира поделилась игрок женской сборной России Анастасия Дурандина.

– Анастасия, суперматч с Португалией! Как удалось так результативно сыграть сегодня?
– Мы никогда ранее не играли в финале, очень хочется наконец-то почувствовать, что это такое. Думали только о победе, настраивались на нее, готовились и вот она случилась. Очень счастливы, что удалось добиться победы. Ранее мы также впервые вышли в полуфинал с первого места в группе, получили в соперники Португалию, играть с которой полегче, чем с Бразилией, оставалось только не упустить свой шанс и биться за победу от первой и до последней секунды.

– Нужно ли сейчас поберечь эмоции для финала и как все-таки это можно сделать?
– Это действительно очень хороший вопрос (смеется). В такие моменты держать эмоции под контролем невероятно сложно, поскольку такого шанс стать первыми на планете у нас еще не было. Наверное, когда послематчевый прилив радости чуть-чуть стихнет, нужно как следует отдохнуть, а потом уже начать настраиваться на финал. Главное – показать достойную игру, а уж эмоций у нас точно хватит!

– Перед началом нашего матча вы наблюдали за игрой полуфинальной Бразилия – Испания, да и в целом имеете опыт противостояния. В чем сила нынешней Бразилии и как можно ее нейтрализовать?
– Бразильянки очень сильны индивидуально и прекрасно оснащены технически, но они тоже люди, и если с ними играть более плотно, где-то даже жестко, то будет вполне по силам остановить Бразилию. Победы бразильянок одерживаются исключительно на классе, мы же постараемся предъявить сопернику и свои козыри – грамотный настрой, бойцовские качества и командную игру, необходимо обратить особое внимание и на скорость принятия решений.

Источник: Бомбардир.ру
Мини-футбол
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