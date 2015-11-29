Бышовец: «У «Зенита» есть проблемы с игровой дисциплиной»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился мнением о выступлении «Зенита» в первой части чемпионата России.

«Мы можем сделать вывод только по первой части сезона для чемпиона страны: она «Зениту» не удалась. С учетом участившихся потерь очков у соперников по борьбе за чемпионство, «Зенит» мог бы и воспользоваться этим в игре с «Тереком».

Делая ставку на Лигу чемпионов и на максимальный результат в чемпионате, необходимо уметь органически вписаться в имеющийся календарь. Мне удалось посмотреть матчи «Баварии» и «Барселоны» в своих национальных чемпионатах, и я не увидел у них каких-то проблем. Многое зависит от того, насколько тренерам удается распределить нагрузки, использовать внутренние резервы команды и управлять своими игроками по ходу игры. Постоянные споры с арбитрами, предупреждения и удаления – результат нарушений игровой дисциплины», – отметил специалист.